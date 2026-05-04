そもそも軽に「ガチのハイブリッド」は必要なのか？日本市場において、普通自動車では半数以上のシェアを誇るハイブリッド（HV）車。その多くがモーターを主体とした走行が可能な、いわゆる「フルハイブリッド」モデルとなっています。一方、日本で販売される新車の約4割は軽自動車ですが、軽にはこうしたフルHVモデルが存在しません。なぜなのでしょうか。【市販化は目前？】これが「軽フルHV」のコンセプトモデルです（写真で