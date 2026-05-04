連敗ストップもドジャースになかなか本塁打が生まれない(C)Getty Imagesドジャースが現地時間5月3日、敵地でのカージナルス戦に4−1と勝利し、連敗を4でストップした。そんな中、米メディア『ClutchPoints』は「ドジャースは白星を挙げたものの、チームのすべてが順調というわけではない」と伝えた。地元ラジオ局『AM 570 LA Sports』のデビッド・ヴァセグ氏によれば、チームの本塁打なしの試合がこれで6試合連続にまで伸びて