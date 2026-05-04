女優でタレントの森尾由美（59）が4日、自身のインスタグラムを更新し、3歳の孫とのショットを公開した。この日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に、「はやく起きた朝は…」で長年共演している松居直美、磯野貴理子とともに生出演。「改めて『はや朝』33周年の歳月を感じました…」と振り返った。番組では元気の秘訣は「孫活を楽しむ」ことだと明かしていたが、「番組内でお話させていただきましたが昨