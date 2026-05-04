◇東京六大学野球春季リーグ戦第4週最終日3回戦立大5―8明大（2026年5月4日神宮）初回、相手のミスにもつけ込んで4長短打、暴投などで4得点。一気に盛り上がったが、中1日で先発した田中優飛（3年＝仙台育英）が2回までに6失点。5回以降はノーヒットに抑えられ19年秋以来、明大からの勝ち点は挙げられなかった。「田中が何とかね、やはり中1日は酷だったかもしれません。初回に4点を取れたので代え時が難しかった」