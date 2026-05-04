NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。西武は5投手を入れ替えました。抹消となったのは、糸川亮太投手と羽田慎之介投手。糸川投手は緊急降板となった前日先発・平良海馬投手のあとを受け2回からマウンドにあがり、4回を投げました。藤原恭大選手の2ランや友杉篤輝選手の2本のタイムリーを浴びるなど失点を重ねるも、リリーフながらこの日は4回を77球を投げ4失点となっていまいした。同じく抹消となった羽田投手は、4試合連続で四球