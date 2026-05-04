◇春季高校野球近兵庫大会3位決定戦明石商3―0東洋大姫路（2026年5月4日ウインク姫路）明石商の大塚弥（あまね、2年）が2打点で勝利に貢献した。「4番・捕手」で先発し、1点優勢の5回2死二、三塁から内角速球に詰まりながらも左前へ運んで2者を迎え入れた。「速球は意識していなかったが、なんとか反応で当てることができました」初回と3回の1死一塁では、1ボールからの2球目を打ってフライアウトに倒れていただけに