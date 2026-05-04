大阪府和泉市で母と娘が殺害された事件、逮捕された娘の元交際相手の男とは。 【写真を見る】【和泉母娘殺害】逮捕の男は娘の元交際相手「思慮深くない激情型」娘の知人によると『ひも』100万円以上借りていたか…別れ話のあと借用書作成も2人の間に何が 殺人の疑いで逮捕された堺市堺区の無職、杉平輝幸容疑者(51)。警察によりますと、杉平容疑者は4月8日の未明、和泉市の集合住宅の一室で、住人で社会福祉士の村上裕加さん