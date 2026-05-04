今朝（5月4日）、熊本県長洲町で、横断歩道を渡っていた30代の女性が、乗用車にはねられ、死亡しました。 【写真を見る】横断歩道で38歳女性がはねられ死亡施設職員の男（64）を現行犯逮捕熊本 午前8時45分ごろ、長洲町清源寺を通る国道501号の横断歩道で、近くに住む福本瑠美さん（38）が乗用車にはねられました。 福本さんは意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 送迎後の出庫中に… こ