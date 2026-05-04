熊本県内で交通事故が相次ぎ、玉名郡長洲町では歩行者の女性が死亡しました。事故があったのは、長洲町清源寺の国道501号です。警察によりますと、4日午前8時45分ごろ、脇道から右折して国道に入ってきたワンボックス車が、横断歩道を渡っていた福本瑠美さん38歳をはねました。福本さんは意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察は、車を運転していた長洲町長洲の施設職員、磯川浩人容疑者64