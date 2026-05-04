元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が4日、横浜市で「第4回横浜国際映画祭ベイサイドパーティー」に登壇した。歌舞伎俳優の中村橋之助（30）との婚約発表後、初のイベント出演になった。 デザイナー・横山宗生氏が手がけた、緑を基調とした着物風の衣装でランウエーに登場。海沿いの会場で、強風が吹く中のイベント。「この強風なので、ちゃんと転ばずにポージングできるかドキドキでしたが、皆さまが温かく見守っていてくださっ