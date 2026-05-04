ゴールデンウイーク後半、高速道路では、早くも上りの渋滞が始まりました。中央自動車道の上り線では、午後3時半現在、小仏トンネル付近で15キロの渋滞となっています。午前中は行楽地などで過ごす人たちで下りが渋滞していましたが、午後になって上りでも渋滞が始まりました。一方、こちらは東名高速道路、大井松田インターチェンジ付近の映像です。東名高速道路では、午後3時半現在、上り、綾瀬スマートインターチェンジ付近で7