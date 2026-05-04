「中日−阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神・森下が五回に死球を受け、左翼席の阪神ファンからブーイングが飛んだ。五回先頭。中日先発のドラフト１位・中西の１２４キロ変化球がすっぽ抜け、背中付近に直撃した。中西はすぐに帽子を取り謝罪。ただ、この日は初回に大山も１４９キロの直球で背中付近に死球を受けており、阪神ファンからはブーイングが飛び交った。阪神は近本が死球で左手首を骨折して離脱。森下もリー