アイヌ民族の遺骨収集を巡る大学の対応アイヌ民族の遺骨を巡り、研究者による盗掘や不適切な管理が問題視されていることに対し、過去に遺骨収集した10大学のうち4大学が謝罪声明を検討していないことが4日、共同通信の調査で分かった。他の4大学は態度を保留。複数の大学が「配慮を欠いた」などと反省を示したが、謝罪の表明には慎重な姿勢を見せた。10大学のうち、札幌医科大と東京大は謝罪を表明しており、大学側の判断の違