◇東京六大学野球春季リーグ戦第4週最終日明大8―5立大（2026年5月4日神宮）初回に明大の先発・三浦心空（こくう、4年＝東邦）の乱調で4失点。追う展開となったが、その裏2点を返して迎えた2回。田上夏衣（3年＝広陵）が走者2人を置いて左中間に逆転の2号3ラン。榊原七斗（4年＝報徳学園）もバックスクリーン右に2号ソロ。外野に向かって吹く強風を味方につけて勝ち点につなげた。ともに2試合連発となった。「4点取られ