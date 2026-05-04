5日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』(毎週火曜21:00〜)では、誰もが陥る可能性がある身近な危険を再現ドラマで紹介。ゲストの富田鈴花が熱演する。富田鈴花今回は「衝撃の身近な危険スペシャル」。夏の夜、自宅のトイレに閉じ込められた女性は、ドアノブが取れて脱出不能に。トイレの中はサウナ状態となり、このまま熱中症で命を落としてしまうのか……という状況の中、諦めかけた女性が思い出した