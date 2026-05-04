電気代の高さが家庭を直撃している。住まいるサポートの高橋彰社長は「電気代をめぐっては、家電の性能や、エネルギー価格の高騰に目が向けられがちだ。しかし本当の原因はもっと根本的なところにある」という――。■電気代の高騰は止まらない寒い冬が終わり、ようやく高い電気代からも解放された……。そんな安心もつかの間。アメリカのイラン攻撃に端を発するホルムズ海峡事実上の閉鎖でエネルギー危機に直面。6月にも電気代が