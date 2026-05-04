NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で一躍注目を集めた浅井方の戦国武将がいる。調略に来た秀吉に逆に「お前の子を人質に差し出せ」と条件をつきつけた宮部継潤だ。浅井長政を土壇場で裏切りながら、なぜか豊臣政権で異例の大出世を遂げ、今も城下町で神として祀られている。ルポライターの昼間たかしさんが、文献を基にその真相に迫る――。重要文化財 狩野 光信《豊臣秀吉像》（部分）。慶長3年（1598）京都・高台寺蔵（写真＝大阪市立