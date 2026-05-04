東海地方、ゴールデンウィークの高速道路で事故が起きています。 【写真を見る】【速報】名神高速上り線の一宮IC付近で観光バスとトラックと乗用車あわせて3台がからむ事故 バスの乗客にけがはない模様 警察によりますと、きょう午後2時45分頃、名神高速道路上り線の一宮IC付近で、観光バスとトラックと乗用車あわせて3台がからむ事故がありました。 事故の影響で渋滞発生 バスには20人が乗っていましたが今のとこ