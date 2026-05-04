【モデルプレス＝2026/05/04】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが5月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝ごはんを公開し、話題を呼んでいる。【写真】42歳ママ芸人「器もおしゃれ」つみれ汁・ヤリイカ炒め・焼き鮭など並ぶ朝食◆バービー「賞味期限切れてたメンバー」で作った朝ごはん披露バービーは「冷蔵庫の賞味期限切れてたメンバーで朝ごはん」とつづり、品数豊富な朝ごはんを投稿。「ヤリイカfeat.残り物サラ