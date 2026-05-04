歌手兼作曲家のLeeZu（リジュ、本名：イ・ジュニョン）さんがこの世を去った。享年42歳。5月4日、作曲家XeoNは自身のSNSを通じて、「私の友人であり、我々が愛するDJMAXの作曲家、LeeZuさんが1人で遠い旅に出た」と訃報を伝えた。【写真】元練習生の友人が喪主に デビュー白紙のダンサー続けて、「彼女が遺したたくさんの曲を覚えていただき、旅立つ道が寂しくないよう、追悼をお願いしたい」として、「謹んで故人の冥福を祈る」と