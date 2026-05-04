◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神門別啓人投手▽ＤｅＮＡ竹田祐投手、吉野光樹投手▽巨人戸郷翔征投手、泉口友汰内野手▽中日中西聖輝投手、福敬登投手▽広島大瀬良大地投手、辻大雅投手▽ヤクルト小沢怜史投手、沢井廉外野手【出場選手登録抹消】▽阪神津田淳哉投手▽ＤｅＮＡ伊勢大夢投手▽巨人井上温大投手、小浜佑斗内野手▽中日根尾昂投手、マラー投手▽広島