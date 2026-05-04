あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「M COUNTDOWN」の略語は？「M COUNTDOWN」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Mカ」でした！Mカとは、韓国で毎週木曜日の午後6時にMnetより放送されている、カウントダウン方式の音楽番組のことです。