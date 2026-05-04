◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（４日・横浜）広島・大瀬良大地投手が３回途中、６点目を奪われたところでマウンドを降りた。初回に坂倉の満塁弾で４点の援護をもらい、マウンドへ。３者凡退で滑り出したが、２回に一変した。５安打で一挙４点を失い、あっという間に同点。３回にも先頭の度会への四球から崩れた。１死一、三塁とされ、勝又に勝ち越しの左前適時打。さらに蝦名にも左前適時打を浴び、６点目を失ったところ