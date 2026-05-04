男子プロバスケットリーグＢリーグは４日、都内で７日から始まるチャンピオンシップ（ＣＳ）進出会見を行った。西地区優勝の長崎からは、今季限りで引退を表明している狩俣昌也が参加。「長崎のブースターの皆さんの声援は、大一番になったときにすごい。力を借りながら戦っていきたい」と初優勝へ向けて意気込みを語った。長崎は２１―２２シーズンにＢ３に参入した。１年目で優勝を飾り、翌シーズンにＢ２昇格し準優勝。２３