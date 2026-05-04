元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが美人オリンピアンとの２ショットを披露し、注目されている。４日までにインスタグラムで「楽しみにしていたランチおしゃべり時間が足りず場所を変えてお茶しました」と始めた中川アナ。「次回は私が今１番気になっているバッグを探す旅へオシャレ番長みさきちゃん」と続けると、パリ五輪フェンシング銅メダリストの江村美咲との２ショットなどをアップした。この投稿にファンか