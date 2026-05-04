◆パ・リーグオリックス―ロッテ（４日・京セラドーム大阪）オリックス・宜保翔内野手が４日、出場選手登録された。ＫＢＣ未来沖縄から１８年のドラフト５位で入団したが、２４年オフに右肩の故障もあり育成契約に。それでも、プロ８年目の今季はファーム・リーグ２５試合で打率２割９分３厘、５打点、４盗塁と好成績を残し、４月２９日に２年ぶりの支配下復帰を果たした。背番号は「１５３」から入団当初に背負った「５３」