◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第１日（３日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）シリーズ戦の第２戦決勝が富士スピードウェイで行われた。＊＊＊ＧＴ５００クラスで１３番手からスタートした３７号車の「デロイト・トムスＧＲスープラ」（笹原右京、ジュリアーノ・アレジ組）がアクシデントに見舞われた。予選で大きく出遅れ、１４チーム中１３