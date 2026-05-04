巨人の泉口友汰内野手（２６）が４日、出場選手登録された。試合前練習で打球が顔面に直撃し、脳しんとう特例措置で抹消となった４月２１日以来、１３日ぶりの１軍復帰となる。リハビリを経て３日のファーム・リーグ・広島戦（Ｇタウン）で実戦復帰し、３打数２安打をマークしていた。この日の試合前練習で１軍に合流し、フリー打撃で右翼席上段へのサク越えを放つなどフルメニューを消化していた。４日のヤクルト戦（東京ド