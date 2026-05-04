渡辺真起子と丸山隆平 渡辺真起子が『無明の橋』で「第４回横浜国際映画祭」の最優秀女優賞を受賞した。『しびれ』の宮沢りえ、『ゴリラホール』のAIK（アイコ）とともに優秀女優賞に選ばれ、その中から最優秀女優賞に輝いた。２日、横浜市内で行われた船上パーティーで授賞式が行われ、プレゼンターを務めたコンペ審査員の丸山隆平からトロフィを授与された。渡辺は「この喜びを言葉にするのは難しいです。本当に