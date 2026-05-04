女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「義実家・家族」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年5月12日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝年子や2学年差などきょうだいの年の差はさまざまですが、中にはかなり年が離れている「年の差きょうだい」もいます。年の差きょうだいには「大変そう」「上の子が下の子をかわいがりそう」などさまざまなイメージがあるかと思います。