NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。巨人は4選手を入れ替えました。登録されたのは戸郷翔征投手と泉口友汰選手です。戸郷投手は昨季21試合に登板し、8勝9敗、防御率4.14をマーク。今季は2軍でスタートすると、5試合で4度のQSを記録。直近3戦はいずれも7回を投げ勝利投手となっています。ここまで3勝1敗、防御率3.94としています。この日のヤクルト戦で今季初先発となります。泉口選手は4月21日に打球が当たり、脳しんとうを負い