ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”の三浦璃来（24）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。「宣材写真撮影中のひとコマ」と称し、木原龍一（33）との変わらず仲むつまじいオフショットを披露した。【写真】「おちゃらけ龍一とノーマル龍一」“おちゃめさ全開”撮影オフショットが披露された三浦璃来＆木原龍一三浦は続けて「おちゃらけ龍一とノーマル龍一 #宣材