東京Vは4日、4月29日の鹿島戦で左膝を痛めて交代したMF吉田泰授（26）が、「左膝複合靭帯損傷、半月板損傷」と診断されたと発表した。吉田は前半40分にヘディングでゴールを決め、これが決勝点となったが、試合終了間際に相手チームの選手にタックルを受けて負傷交代した。吉田は尚志から山梨学院大を経て山形入り。昨夏に東京Vに移籍加入した。今季は11試合に出場してここまでチームトップの4得点をマーク。FKを直接2点、ヘ