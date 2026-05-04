NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。ヤクルトは4選手を入れ替えました。昇格となったのは、小澤怜史投手と澤井廉選手です。ともに今季初昇格となりました。登録抹消となったのは、田口麗斗投手とウォルターズ投手です。前日の12失点で大敗したDeNA戦ではウォルターズ投手が先発し、6回途中3失点で黒星。今季2試合で0勝2敗、防御率10.80となっています。田口投手は4番手で登板し、1回3失点。今季10試合で1勝0敗、1ホールド、防御