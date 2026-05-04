2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インフルエンサー部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/10/22）。【変わりすぎ！！】整形してないってマジ…？「陰キャの3軍男子」→『超イケメン』に変身したひやニキさん（写真多数）＊＊＊免許更新で「別人に間違えられた」ほど大変身したひやニキさん。大学時代は「間違った日焼け」や「ラードを使ったヘアセット」など、思わず苦笑して