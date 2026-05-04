◇MLB ドジャース4ー1カージナルス(日本時間4日、ブッシュ・スタジアム)大谷翔平選手が死球を腰に受け、うめき声をあげました。7回、1アウト1塁の場面でジャスティン・ブルール投手のスイーパーが抜け大谷選手の腰に直撃。「あぁー」と声を上げる大谷選手。大事かと思いましたが、その直後にやにやと顔に笑顔を浮かべて一塁へ出塁。大谷選手に当たったボールは75マイル(約121キロ)でした。ファーストの選手もその表情に笑顔となり