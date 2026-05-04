「明日の試合は出場を自粛してほしい。昨日の治療がドーピングに当たるらしい」--。2007年4月、我那覇和樹のもとに突然もたらされた一本の電話は、その後のサッカー人生を大きく変えることになった。38度5分の発熱と脱水症状で、水すら飲めない状態のなか、チームドクターの判断で受けたのは、ビタミンB1を加えた生理食塩水200mlの点滴。わずか30分の治療は、なぜ“ドーピング違反疑惑”へと発展し