アメリカのトランプ大統領は3日、ホルムズ海峡で足止めされている船舶を安全に通過させるための取り組みを、中東地域の時間で4日朝から開始すると表明しました。トランプ大統領は3日、SNSで、ホルムズ海峡で足止めされている船舶を「安全に誘導し」退避させると表明しました。この取り組みを「プロジェクト・フリーダム」と呼び、中東地域の時間で4日の朝、日本時間4日の日中から開始するとしています。アメリカ軍は3日、ミサイル