４歳児の母でお笑いタレント・だいたひかる（５０）が４日、ブログを更新。天井から水漏れの被害に遭ったこと、天井がかなり汚れてしまっていることから、もともと予定していた引っ越しの日程を早めたことを明かした。３日、「最悪…」と題してブログを更新。「晩ご飯を作っていたら、天井からポタポタ水が垂れていてよく見たら、近くの天井もしみていて一軒家じゃないので、雨漏りなわけなく…」と大切なものを車に避難さ