野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』（5月2〜5日、千葉市蘇我スポーツ公園）の公式Xが、4日更新され、あす5日公演（DAY4）の公演は実施すると発表された。【画像】『JAPAN JAM 2026』主な出演アーティスト一覧きょう4日の公演（DAY3）について同イベント公式SNSでは「本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じている