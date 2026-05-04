「ＤｅＮＡ−広島」（４日、横浜スタジアム）広島の先発・大瀬良大地投手が二回に被安打５の集中打を浴びて４失点。初回の坂倉の先制満塁弾による４点のリードを吐き出した。初回は三者凡退で立ち上がるも４−０の二回に暗転。先頭・佐野に中堅フェンス直撃の二塁打とされ、次打者・山本にも左前打。ピンチを背負い、勝又の内野ゴロに間に１点を返された。さらに１死一、二塁から林に右中間を破られる２点適時打二塁打とされ