東京女子プロレス４日の後楽園大会でインターナショナル・プリンセス王者の鈴芽（２７）が挑戦者の風城ハル（１８）を下してＶ２に成功した。シングル王座初挑戦となる新星を迎え撃った鈴芽は、アームバー攻撃の連続に左腕を痛める。場外へのプランチャを狙うも力が入らない。その後も十六夜（変型腕４の字固め）を決められるなど劣勢が続いた。それでも残った右腕でフェイスクラッシャーを連発すると、ロープを渡ってのフェ