【モデルプレス＝2026/05/04】女優の有村架純が、5月3日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。過去の“同棲生活”を告白した。【写真】有村架純、デビュー当時1ヶ月共同生活した人物◆有村架純、1か月の同居生活明かすデビュー当時、引っ込み思案で大人しい性格だったという有村。事務所の社長はそんな有村の殻を破るべく、「女性カメラマンと1週間同棲してください」と提案し、有村は「寝起きからお風呂