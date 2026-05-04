ザ・ビートルズが1966年に来日公演してから60年。これを記念する様々なイベントが行われているが、2026年5月1日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）では、メンバーのリンゴ・スター（85）のインタビューを放送した。リンゴの歌を聞いたMCの大下容子さんが思わず「こんなに歌が上手だったとは思わなかった」と言ってしまうほど、感動していた。リンゴ、アルコールや違法薬物に溺れた苦悩の日々を話すインタビュ