イラン 全ての商船および石油タンカーは、イラン軍との調整なしにホルムズ海峡を移動してはならない 米国による攻撃的な行動は「現状を複雑化」させるだけであり、船舶の安全をさらに危険にさらすことになる 米海軍に対し、ホルムズ海峡への接近、あるいは進入を検討することさえしないよう警告する いかなるレベルの脅威に対しても「厳しく対応」する ホルムズ海峡の安全はイランが完全に維持している