ドル円１５６．９０近辺、ユーロドル１．１７２５近辺＝ロンドン為替 ドル円１５６．９０近辺、ユーロドル１．１７２５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は156.90近辺、ユーロドルは1.1725近辺で推移している。ドル円は東京不在のアジア市場で急変動をみせた。157.25付近まで買われたところで、一気に売りが入り、安値を155.72付近に更新。しかし、その後はすぐに156円台後半へ買い戻されて現在