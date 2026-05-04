浦和の田中達也暫定監督が4日、アウェーの柏戦（6日）に向けた記者会見を行った。スコルジャ監督の解任を受け、アシスタントコーチから昇格して2連勝を達成。就任後、試合後会見以外で初めてメディアの前で語った指揮官は、自身の志向するスタイルを「自分たちがボールを握るサッカーです」と表現した。川崎戦、千葉戦では選手のポジショニングを整理。攻撃時に3バックへ変化する形を採用してビルドアップの安定感が増し、勝利