高市首相は4日、訪問中のオーストラリアの首都キャンベラで安倍元首相の慰霊碑に献花を行いました。安倍元首相の慰霊碑は、奈良市とキャンベラの姉妹都市関係を記念して設置された公園内に、安倍氏が2022年に暗殺された後、地元政府などによって建てられました。公園を訪問した高市首相は、クロマツの植樹を行ったのち、アルバニージー首相とともに慰霊碑に献花し、祈りを捧げました。日本とオーストラリアは第二次安倍政権の時期