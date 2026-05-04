イランの首都テヘランで集会に参加した人たち＝4月29日（WANA提供、ロイター＝共同）【イスタンブール共同】トランプ米大統領は3日、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、米国が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間4日午前（日本時間4日）に開始すると発表した。米イスラエルとイランの戦闘に関与しない中立国の船舶を対象とし、妨害された場合は断固対処すると強調。軍事力行使を辞さない