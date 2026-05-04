脳振とう特例措置で出場選手登録を外れていた巨人・泉口友汰内野手（26）が4日、出場選手登録された。4月21日の長野での中日戦前の練習で打球が顔面に直撃し「脳しんとう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創」と診断を受け、同日に登録を抹消されていた。リハビリを経て前日3日のファーム・リーグ広島戦で実戦復帰。「3番・遊撃」で出場し3打数2安打だった。この日1軍に合流し、打撃、走塁、守備練習で軽快な動きを見せた。